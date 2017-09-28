Собака задержала преступника в Приморье

В дежурную часть поступило сообщение жителя села Халкидон. Заявитель рассказал, что на улице обнаружен раненый, не подающий признаков жизни мужчина.

На место происшествия направили группа, в состав которой входил инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Рысь.

Установлено, что в одном из частных домов на улице Новая между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них нанес оппоненту несколько ударов ножом.

Чтобы выследит ь преступника, кинолог пустил по следу собаку. Через 30 метров от места происшествия немецкая овчарка вывела полицейских ко двору дома, в котором находился 25-летний местный житель. Задержанного доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Теперь убийце грозит лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.