Росприроднадзор: Труп кита у берегов Приморья утилизируют

Погибший по неизвестным причинам у берега возле Находки (Приморский край) кит оказался китом Минке (малый полосатик); вопрос об утилизации трупа решается. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе ТУ Росприроднадзора, по вопросу установления причин гибели кита и его утилизации запрос направлен в адрес Росрыболовства и администрации городского округа.