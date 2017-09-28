Росприроднадзор: Труп кита у берегов Приморья утилизируют
Специалисты ищут причины гибели морского гиганта.
Специалисты ищут причины гибели морского гиганта.
Погибший по неизвестным причинам у берега возле Находки (Приморский край) кит оказался китом Минке (малый полосатик); вопрос об утилизации трупа решается. Как сообщили РИА VladNews в
Напомним, труп кита Минке (не является краснокнижным) обнаружили накануне на прибрежной береговой полосе восточного побережья залива Восток западнее от Находки, в районе поселка Приисковый.