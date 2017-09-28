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03:15 (мск), источник: VLADNEWS

Росприроднадзор: Труп кита у берегов Приморья утилизируют

Специалисты ищут причины гибели морского гиганта.

Погибший по неизвестным причинам у берега возле Находки (Приморский край) кит оказался китом Минке (малый полосатик); вопрос об утилизации трупа решается. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе ТУ Росприроднадзора, по вопросу установления причин гибели кита и его утилизации запрос направлен в адрес Росрыболовства и администрации городского округа.

Напомним, труп кита Минке (не является краснокнижным) обнаружили накануне на прибрежной береговой полосе восточного побережья залива Восток западнее от Находки, в районе поселка Приисковый.

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