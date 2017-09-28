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03:10 (мск), источник: ДЕЙТА

В Хабаровске чуть не сгорела популярная гостиница

Сегодня ночью пожарные выезжали на возгорание в гостинице города Хабаровска, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 4 часа 52 минуты в Центр кризисных ситуациях поступила информация о загорании в здании гостинцы «Интурист» города Хабаровска. Подразделения пожарной охраны выдвинулись к месту вызова.

Через несколько минут прибыли на место происшествия. Оказалось, что в одном из номеров на 10-м этаже горит шкаф. Повышенному рангу пожара был дан отбой. За 15 минут огонь был локализован, а через 27 минут полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила всего 7 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

До прибытия подразделений пожарной охраны с девятого этажа на нижние этажи самостоятельно спустились 12 человек, десятый этаж не заселен.

По предварительным данным, оно могло возникнуть из-за короткого замыкания проводки.

Екатерина Брязгунова.

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