В Хабаровске чуть не сгорела популярная гостиница

В 4 часа 52 минуты в Центр кризисных ситуациях поступила информация о загорании в здании гостинцы «Интурист» города Хабаровска. Подразделения пожарной охраны выдвинулись к месту вызова.

Через несколько минут прибыли на место происшествия. Оказалось, что в одном из номеров на 10-м этаже горит шкаф. Повышенному рангу пожара был дан отбой. За 15 минут огонь был локализован, а через 27 минут полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила всего 7 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.