Двух водителей-лихачей в Приангарье привлекли к ответственности

В Иркутской области автоинспекторы привлекли к ответственности двух пьяных водителей-лихачей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Первая погоня произошла 24 сентября в Усть-Илимске. Днем экипаж ГИБДД обратил внимание на автомобиль «ВАЗ 21099», совершавшего резкие маневры на дороге. Остановить водителя не получилось. Началось преследование. В какой-то момент автомобилиста занесло, машина съехала в кювет.

Как установили полицейские, 28-летний местный житель никогда не имел водительские права и находился за рулём чужого автомобиля. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В связи с этим в отношении него был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Нарушителя поместили в спецприёмнике до избрания судом в отношении него процессуального решения.

Ранее ещё один нетрезвый лихач предпринял попытку скрыться от правоохранителей во время погони в Черемховском районе. Вечером в Свирске экипаж ДПС заметил автомобиль «ВАЗ-2112», который двигался на высокой скорости. Остановить водителя без погони у полицейских не получилось. Вскоре нарушитель был задержан. Им оказался 35-летний местный житель. За нарушения ПДД его привлекли к административной ответственности и поместили на 5 суток в спецприемник.