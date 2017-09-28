Двух водителей-лихачей в Приангарье привлекли к ответственности
Есть видео полицейских преследований.
Есть видео полицейских преследований.
В Иркутской области автоинспекторы привлекли к ответственности двух пьяных
Первая погоня произошла 24 сентября в
Как установили полицейские, 28-летний местный житель никогда не имел водительские права и находился за рулём чужого автомобиля. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В связи с этим в отношении него был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Нарушителя поместили в спецприёмнике до избрания судом в отношении него процессуального решения.
Ранее ещё один нетрезвый лихач предпринял попытку скрыться от правоохранителей во время погони в Черемховском районе. Вечером в Свирске экипаж ДПС заметил автомобиль «ВАЗ-2112», который двигался на высокой скорости. Остановить водителя без погони у полицейских не получилось. Вскоре нарушитель был задержан. Им оказался 35-летний местный житель. За нарушения ПДД его привлекли к административной ответственности и поместили на 5 суток в спецприемник.