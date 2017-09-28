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04:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин на внедорожнике устроил ДТП в пробке

Водитель с большим стажем допустил нелепую ошибку.

Источник: Губерния онлайн

В среду утром у остановки «Автопарк» на проспекте 60-летия Октября «Хонда Цивик» и «Тойота Ленд Крузер» столкнулись в автомобильной пробке, сообщает портал «Губерния».

Водитель седана ехал по первой полосе в южном направлении. Шофер внедорожника двигался с другой стороны и выполнял поворот налево, к парковке магазина. Автолюбитель знал, что ему нужно уступить дорогу встречным водителям, но машины почти не двигались. Ехавший по второму ряду шофер грузовика притормозил, пропуская внедорожник, а вот владелец седана в первом ряду не увидел «Ленд Крузер».

За рулем внедорожника был опытный водитель, хабаровчанин 1951 года рождения. Он не мог себе представить, что ошибется в такой простой ситуации. Горожанин не отрицал своей вины: путь «Хонде» он должен был уступить.

Со страховкой и документами у водителей все в порядке.

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