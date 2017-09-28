Полиция ищет хабаровчанина, который обокрал шесть предприятий за ночь

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске полиция устанавливает личность мужчины, который за одну ночь умудрился обокрасть шесть различных предприятий. Он побывал в автосервисе, магазине самообслуживания, аптеке и других торговых точках. Злоумышленник похищал выручку из касс, а чтобы не попасться правоохранителям, в помещениях прятал лицо за маской с прорезями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Неизвестный мужчина в течение короткого времени обошёл шесть разных предприятий в Индустриальном районе. За час-полтора ему удалось различными способами проникнуть в помещения и проверить, есть ли в кассе выручка. Деньги, которые удавалось найти, нарушитель забирал себе.

«На каждый вызов выезжала следственно-оперативная группа, везде были изъяты записи с камер наблюдений. По особым приметам, элементам одежды, можно предположить, что это был один и тот же человек. Такая версия сейчас отрабатывается. Мужчина везде надевал тёмную маску с прорезью для глаз. Все фирмы расположены близко, до них можно быстро дойти пешком», — рассказал корреспонденту агентства старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

По его словам, среди объектов, которые пострадали той ночью от действий злоумышленника, были автомагазин на улице Павла Морозова и автосервис на Радищева — там мужчина поживился 32 тысячами рублей.

«В качестве орудия преступления использовался короткий металлический предмет. Целью были кассовые аппараты. Не везде оттуда удалось забрать выручку: например, кассовый аппарат предприятия на улице Радищева был пуст», — добавил Кирилл Блинов.