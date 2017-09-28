Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Светская хроника: Дмитрий Дибров удивил публику внешним видом
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
05:37 (мск), источник: Восток Медиа

Полиция ищет хабаровчанина, который обокрал шесть предприятий за ночь

Злоумышленник прятал лицо за маской, чтобы его не засекли камеры.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске полиция устанавливает личность мужчины, который за одну ночь умудрился обокрасть шесть различных предприятий. Он побывал в автосервисе, магазине самообслуживания, аптеке и других торговых точках. Злоумышленник похищал выручку из касс, а чтобы не попасться правоохранителям, в помещениях прятал лицо за маской с прорезями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Неизвестный мужчина в течение короткого времени обошёл шесть разных предприятий в Индустриальном районе. За час-полтора ему удалось различными способами проникнуть в помещения и проверить, есть ли в кассе выручка. Деньги, которые удавалось найти, нарушитель забирал себе.

«На каждый вызов выезжала следственно-оперативная группа, везде были изъяты записи с камер наблюдений. По особым приметам, элементам одежды, можно предположить, что это был один и тот же человек. Такая версия сейчас отрабатывается. Мужчина везде надевал тёмную маску с прорезью для глаз. Все фирмы расположены близко, до них можно быстро дойти пешком», — рассказал корреспонденту агентства старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

По его словам, среди объектов, которые пострадали той ночью от действий злоумышленника, были автомагазин на улице Павла Морозова и автосервис на Радищева — там мужчина поживился 32 тысячами рублей.

«В качестве орудия преступления использовался короткий металлический предмет. Целью были кассовые аппараты. Не везде оттуда удалось забрать выручку: например, кассовый аппарат предприятия на улице Радищева был пуст», — добавил Кирилл Блинов.

Сейчас полиция принимает все меры для того, чтобы установить личность налётчика и найти его. Правоохранители отрабатывают лиц, которые могли быть причастны к этим преступлениям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Приморье нашли мёртвого кита
Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» начал возводить свиноводческий комплекс
Глава МИД Ирана назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Что происходит с качеством хлеба в России
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Васильева призвала изучать в школах один иностранный язык
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь