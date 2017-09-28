Полиция ищет хабаровчанина, который обокрал шесть предприятий за ночь
Злоумышленник прятал лицо за маской, чтобы его не засекли камеры.
Злоумышленник прятал лицо за маской, чтобы его не засекли камеры.
В Хабаровске полиция устанавливает личность мужчины, который за одну ночь умудрился обокрасть шесть различных предприятий. Он побывал в автосервисе, магазине самообслуживания, аптеке и других торговых точках. Злоумышленник похищал выручку из касс, а чтобы не попасться правоохранителям, в помещениях прятал лицо за маской с прорезями, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Неизвестный мужчина в течение короткого времени обошёл шесть разных предприятий в Индустриальном районе. За
«На каждый вызов выезжала
По его словам, среди объектов, которые пострадали той ночью от действий злоумышленника, были автомагазин на улице Павла Морозова и автосервис на Радищева — там мужчина поживился 32 тысячами рублей.
«В качестве орудия преступления использовался короткий металлический предмет. Целью были кассовые аппараты. Не везде оттуда удалось забрать выручку: например, кассовый аппарат предприятия на улице Радищева был пуст», — добавил Кирилл Блинов.
Сейчас полиция принимает все меры для того, чтобы установить личность налётчика и найти его. Правоохранители отрабатывают лиц, которые могли быть причастны к этим преступлениям.