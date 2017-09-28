В Самарканде осуждена банда, совершившая разбой

Источник: Podrobno.uz

Житель Джамбайского района 23-летний Умархон Тухтабоев создал организованную преступную группу, в которую вошли жители этого же района: 21-летний Боходирхон Инамов и 23-летний Шохрух Тухтабоев.

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«Члены ОПГ для обеспечения себе “безбедной жизни” решили заняться вымогательством и выбиванием денежных средств у частных предпринимателей, угрожая им физической расправой и убийством, а также совершением насильственных действий над их родственниками», — отметил представитель правоохранительных органов.

Преступники в качестве своей первой жертвы и места разбоя выбрали частный дом предпринимателя «М. У.», где он проживал с супругой и четырьмя несовершеннолетними детьми. Распределив между собой роли, банда через несколько дней намеревалась осуществить ночной разбойный налет по всем канонам жанра, заранее подготовив оружия преступления — ножи, обрезы металлических труб и черные маски.

По замыслу преступников, они должны были обезвредить обрезами труб сторожевых собак и в дальнейшем использовать их в качестве орудия устрашения при беседе с хозяином дома. В последний момент Шохрух Тухтабоев отказался участвовать в разбое, однако не стал сообщать в органы правопорядка о планируемом преступлении.

«Несмотря на отказ одного из подельников члены банды все равно совершили планируемый разбойный налет. Путем нанесения многочисленных побоев и угроз совершения убийства преступники вынудили хозяев отдать им золотые украшения более чем на 9,2 миллиона сумов и несколько сувенирных изделий», — рассказал источник в судебной инстанции.

В результате проведенной спецоперации все члены банды были задержаны. Процесс по их делу прошел в Самаркандском областном суде по уголовным делам, в ходе которого подсудимые полностью признали свою вину.

На основе рассмотренных материалов и собранных вещественных доказательств обвиняемым был вынесен приговор по статьям 97 (Умышленное убийство) и 164 (Разбой) Уголовного кодекса Узбекистана. Организатор ОПГ Умархон Тухтабоев был осужден на 16 лет, Боходирхон Инамов — 12 лет. Преступники будут отбывать наказание в колониях общего режима.

Шохруха Тухтабоева суд приговорил по статье 241 (Несообщение о преступлении или его укрывательство) к двум годам исправительных работ с уплатой 20% заработной платы в пользу государства.