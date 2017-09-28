В Приморье суммы взяток выросли до 3 млн рублей

В Приморском крае за последние два года увеличилось число выявленных фактов получения и дачи взяток в крупном размере. Более того, суммы этих взято выросли почти в 10 раз. Такое заявление сделал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Василий Скорик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2015 году было выявлено 11 случаев получения и дачи взяток в крупном и особо крупном размерах, а в 2016—2017 годах их количество выросло до 31. При этом суммы выявленных фактов взяточничества увеличились почти в 10 раз — с 339 тыс. рублей в 2015 году до 3 млн рублей в 2017 году.