Врач в Приморье заработал миллионы на медосмотрах

В Приморье врача поймали на крупных взятках — полицейские изъяли у предприимчивого специалиста 1 миллион рублей и 40 тысяч долларов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, на взятках попалась заведующая отделением профессиональных осмотров находкинской городской больницы.

С июля по сентябрь 2017 года женщина проводила выписки медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. За свои услуги заведующая получала от 2 до 42 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Речь идёт о 3 части 290 статьи УК РФ — получение взятки. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт этого же отделения.

Специалисты провели обыски в кабинете заведующей и месте жительства, где нашли один миллион рублей и 40 тысяч долларов.