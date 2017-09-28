Врач в Приморье заработал миллионы на медосмотрах
Часть денег заведующая одного отделения хранила в долларах.
Часть денег заведующая одного отделения хранила в долларах.
В Приморье врача поймали на крупных взятках — полицейские изъяли у предприимчивого специалиста 1 миллион рублей и 40 тысяч долларов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, на взятках попалась заведующая отделением профессиональных осмотров находкинской городской больницы.
С июля по сентябрь 2017 года женщина проводила выписки медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми
По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Речь идёт о 3 части 290 статьи УК РФ — получение взятки. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен
Специалисты провели обыски в кабинете заведующей и месте жительства, где нашли один миллион рублей и 40 тысяч долларов.
Сейчас заведующая задержана, решается вопрос о мере пресечения.