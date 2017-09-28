Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Главу Дагестана экстренно вызвали в Кремль в связи с отставкой
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
06:12 (мск), источник: Восток Медиа

Врач в Приморье заработал миллионы на медосмотрах

Часть денег заведующая одного отделения хранила в долларах.

В Приморье врача поймали на крупных взятках — полицейские изъяли у предприимчивого специалиста 1 миллион рублей и 40 тысяч долларов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, на взятках попалась заведующая отделением профессиональных осмотров находкинской городской больницы.

С июля по сентябрь 2017 года женщина проводила выписки медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. За свои услуги заведующая получала от 2 до 42 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Речь идёт о 3 части 290 статьи УК РФ — получение взятки. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт этого же отделения.

Специалисты провели обыски в кабинете заведующей и месте жительства, где нашли один миллион рублей и 40 тысяч долларов.

Сейчас заведующая задержана, решается вопрос о мере пресечения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Приморье нашли мёртвого кита
Новый резидент ТОСЭР «Хабаровск» начал возводить свиноводческий комплекс
Глава МИД Ирана назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Что происходит с качеством хлеба в России
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Васильева призвала изучать в школах один иностранный язык
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь