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07:42 (мск), источник: Newtimes.kz

Костанайские судоисполнители присваивали вещественные доказательства

В Костанае судят судоисполнителей, которые присваивали вещественные доказательства, которые подлежали уничтожению — в основном это была алкогольная продукция, передает top-news.kz.

По данным портала, старший судебный исполнитель филиала «Территориальный отдел по исполнению приговоров судов и обращенного имущества в доход государства» РГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Ермек Бексултанов, а также руководитель отдела по организации деятельности частных судебных исполнителей Каскырбек Хамзин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

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Судебное разбирательство по этому делу началось 27 сентября, в суде № 2 г. Костаная.

С самого начала 42-летний Ермек Бексултанов сообщил, что вины своей не признает. Его пособник 33-летний Каскырбек Хамзин вину признал, но частично.

«Бексултанов и Хамзин в период времени с апреля по июль 2015 года, являясь должностными лицами, из корыстных побуждений совершили коррупционные преступления против интересов государственной службы и государственного управления. Так, 29 декабря 2014 года приговором Рудненского городского суда Г. и Л. были признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями 208, 218, 222 УК РК. При этом вещественные доказательства по уголовному делу — алкогольная продукция с заведомо поддельными учетно-контрольными марками — подлежали уничтожению. Исполнительный лист об уничтожении алкоголя был направлен в территориальный отдел по исполнению приговоров судов и в последующем поступил в производство Бексултанова. Уже в апреле 2015 года подсудимый, находясь в Рудном, произвел изъятие актом описи, оценки и приема-передачи алкоголя в количестве 446 321 бутылка. После данной процедуры Ермек Бексултанов с целью сокрытия фактов противоправных преступных действий по исполнительному производству умышленно изготовил фиктивный акт уничтожения имущества, обращенного в собственность государства», — зачитал заключение гособвинитель.

На этом Бексултанов не остановился и продолжал свою преступную деятельность. В этом ему «помогали» имеющиеся исполнительные производства, возбужденные по приговорам и постановлениям судов. К махинациям присоединился Каскырбек Хамзин.

26 мая 2015 года оба подсудимых по исполнительным листам изъяли вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств областного департамента госдоходов.

Алкогольная продукция — 40 бутылок портвейна «Талас» емкостью 0,5 литра, пять бочек этилового спирта емкостью по 200 литров каждая, а также 314,5 литра алкогольной продукции, — была помещена Бексултановым и Хамзиным в автомобиль, а после перевезена в гараж и гостиничный комплекс «Содружество» для последующего использования по своему усмотрению.

Добавим, что департамент госимущества является в деле потерпевшей стороной. Однако иска от них пока не поступало. К тому же представитель департамента Арман Тулегенов не смог сказать, на какую сумму был причинен ущерб их организации.

«О каком ущербе вы говорите, если все вещественные доказательства подлежали уничтожению»? — спросил защитник Бексултанова.

«Были нарушены должностные обязанности», — ответил Тулегенов.

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