Водитель Жигулей погиб, врезавшись в стелу Нижнеудинска
Мужчина погиб в дорожной аварии в Нижнеудинском районе.
Мужчина погиб в дорожной аварии в Нижнеудинском районе.
Мужчина погиб в дорожной аварии в Нижнеудинском районе. Как 28 сентября 2017 года сообщила
Установлено, что 44-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2108, не справился с управлением, съехал с дорожного полотна и столкнулся со стелой с названием города. В результате аварии мужчина был доставлен в медицинское учреждение, но от полученных травм в последствии скончался. Полиция выясняет подробности случившегося.