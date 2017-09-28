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06:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Водитель Жигулей погиб, врезавшись в стелу Нижнеудинска

Мужчина погиб в дорожной аварии в Нижнеудинском районе.

Мужчина погиб в дорожной аварии в Нижнеудинском районе. Как 28 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне около 19:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение об аварии на въезде в Нижнеудинск. На место ДТП выехали госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы.

Установлено, что 44-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2108, не справился с управлением, съехал с дорожного полотна и столкнулся со стелой с названием города. В результате аварии мужчина был доставлен в медицинское учреждение, но от полученных травм в последствии скончался. Полиция выясняет подробности случившегося.

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