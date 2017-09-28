В Ташкенте водитель «Ласетти» насмерть сбил пешехода
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 25 сентября 2017 года в 8:00 утра водитель автомобиля «Ласетти» сбил пешехода по улице «Бунёдкор» Чиланзарского района, напротив ресторана «Ок тулпор».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 25 сентября 2017 года в 8:00 утра водитель автомобиля «Ласетти» сбил пешехода по улице «Бунёдкор» Чиланзарского района, напротив ресторана «Ок тулпор».
В результате женщина 1981 года рождения скончалась на месте
По данному факту Следственным отделом при УВД Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека).
Напомним, что возле этого места недавно также произошло еще одно трагическое ДТП. Автомобиль «Ласетти», за рулем которого находилась 21-летняя девушка, въехал в пешеходов, идущих по обочине дороги.