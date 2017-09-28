Иностранец пытался нелегально проникнуть в Норильск и подкупить полицейского

На Таймыре осудили гражданина Таджикистана, который пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 июля этого года. Около 30 км вверх по течению реки Енисей от Дудинки полицейские задержали гражданина Таджикистана, который пытался нелегально попасть в Норильск (территорию с регламентированным посещением для иностранных граждан). Иностранец не имел необходимого согласования с территориальным органом ФСБ на въезд в Норильск или Таймырский район Красноярского края. Зачем он хотел попасть туда, не уточняется.