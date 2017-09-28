Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Российский авторынок скоро может ждать очередное потрясение
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
12Взрыв военных складов под Винницей
06:45 (мск), источник: Newslab.ru

Иностранец пытался нелегально проникнуть в Норильск и подкупить полицейского

Накануне суд признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки.

На Таймыре осудили гражданина Таджикистана, который пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 июля этого года. Около 30 км вверх по течению реки Енисей от Дудинки полицейские задержали гражданина Таджикистана, который пытался нелегально попасть в Норильск (территорию с регламентированным посещением для иностранных граждан). Иностранец не имел необходимого согласования с территориальным органом ФСБ на въезд в Норильск или Таймырский район Красноярского края. Зачем он хотел попасть туда, не уточняется.

Мужчину доставили в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Но он, пытаясь избежать выдворения и штрафа в размере от 2 до 5 тыс. рублей, предложил полицейскому взятку в 5 тыс. рублей. Страж порядка пресек его действия. В итоге против мужчины завели уже уголовное дело. Накануне Мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Красноярске до 100 лет чаще всего доживают женщины
Утром на Красрабе горели два трамвая
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь