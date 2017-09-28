Пожилая «гадалка» похитила у молодых хабаровчанок 250 тысяч рублей

В Хабаровске суд вынес приговор обвиняемой в серии мошенничеств, которые она совершила против молодых девушек. Пожилая женщина под предлогом снятия порчи похитила у девяти горожанок ювелирные украшения на сумму 250 тысяч рублей.

Следователи управления МВД России по Хабаровску доказали причастность к преступлению 62-летней уроженки Читинской области. Оказалось, что обвиняемая обманом похитила у жительницы Железнодорожного района золотые украшения стоимостью 45 тысяч рублей. Злоумышленница на улице спросила у горожанки, как пройти в поликлинику. Между женщинами завязался разговор, в результате которого фигурантка предложила потерпевшей очистить ауру и снять порчу. Чтобы провести ритуальный обряд, подсудимая попросила передать ей все золотые украшения, объяснив это тем, что драгоценный металл притягивает к себе отрицательную энергию.

«Завладев изделиями, лжецелительница после проведения манипуляций, имитировала их возвращение владелице, завернув в бумажный свёрток. После чего скрылась во дворах жилмассива. Проехав несколько остановок в маршрутном автобусе, потерпевшая обнаружила, что в свёртке ювелирные украшения отсутствуют. Женщина незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы, подробно описав приметы обидчицы», — сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровску.