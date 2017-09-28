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06:52 (мск), источник: Восток Медиа

Пожилая «гадалка» похитила у молодых хабаровчанок 250 тысяч рублей

Мошенница снимала с девушек и порчу, и дорогие украшения.

В Хабаровске суд вынес приговор обвиняемой в серии мошенничеств, которые она совершила против молодых девушек. Пожилая женщина под предлогом снятия порчи похитила у девяти горожанок ювелирные украшения на сумму 250 тысяч рублей.

Следователи управления МВД России по Хабаровску доказали причастность к преступлению 62-летней уроженки Читинской области. Оказалось, что обвиняемая обманом похитила у жительницы Железнодорожного района золотые украшения стоимостью 45 тысяч рублей. Злоумышленница на улице спросила у горожанки, как пройти в поликлинику. Между женщинами завязался разговор, в результате которого фигурантка предложила потерпевшей очистить ауру и снять порчу. Чтобы провести ритуальный обряд, подсудимая попросила передать ей все золотые украшения, объяснив это тем, что драгоценный металл притягивает к себе отрицательную энергию.

«Завладев изделиями, лжецелительница после проведения манипуляций, имитировала их возвращение владелице, завернув в бумажный свёрток. После чего скрылась во дворах жилмассива. Проехав несколько остановок в маршрутном автобусе, потерпевшая обнаружила, что в свёртке ювелирные украшения отсутствуют. Женщина незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы, подробно описав приметы обидчицы», — сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровску.

Мошенническую деятельность женщина вела полтора года. Раньше фигурантку дважды привлекали к уголовной ответственности — за грабёж и мошенничество. Сейчас Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор — три года лишения свободы условно с возмещением материального ущерба потерпевшим.

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