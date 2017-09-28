Житель Новосибирской области заплатит 300 тысяч за дачу взятки депутату

Суд вынес приговор 37-летнему жителю р.п. Краснозёрское за покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере.

«2 февраля прошлого года сибиряк встретился с близким родственником лица, замещающегося должность депутата представительного органа Баганского сельского совета, в автомобиле. Фигурант дела попросил собеседника поговорить с влиятельным родственником и убедить его не участвовать 4 февраля 2016 года в заседании представительного органа муниципалитета по избранию главы Баганского сельского совета,» — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Свою просьбу мужчина оценил в 30 тысяч рублей. Выходя из автомобиля, он оставил эту сумму на сидении. Родственник передал информацию должностному лицу, а после о попытке подкупа рассказали сотрудникам правоохранительных органов.