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06:56 (мск), источник: СуперОмск

Возле омской мэрии задержали мужчину с окровавленным ножом

30-летний омич ударил ножом человека и пытался скрыться.

Инцидент произошел около 23:40 вечером во вторник, 26 сентября. На улице Гагарина к сотрудникам ДПС обратились омичи и рассказали, что возле бара неподалеку произошла потасовка. В результате конфликта неизвестный мужчина нанес ножевое ранение их знакомому.

Полицейские тут же отправились на поиски злоумышленника. Схожий по приметам мужчина был задержан в районе сквера на Гагарина, напротив администрации Омска. Лейтенант полиции Николай Деревянко и старший лейтенант полиции Владимир Красильников тут же задержали подозрительного мужчину. Как оказалось, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

Полицейские проводят проверку по факту причинения вреда здоровью.

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