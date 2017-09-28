В Омске пьяный лихач протаранил три случайные машины — фото

Лихач на большой скорости протаранил своей «Тойотой» три машины. От удара у зачинщика ДТП сработали подушки безопасности. Предварительно известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это ДТП оказалось не единственным в то утро. В буквально в ста метрах от первого инцидента «ВАЗ» влетел в стоящий на дороге прицеп. Водитель пытался уйти от столкновение, но не успел. Подробности по этому инциденту пока не известны.