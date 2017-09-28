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06:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Автолюбитель сбил 16-летнюю школьницу в Приморье

В Ханкайском районе Приморья сбили 16-летнюю девушку, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В отдел полиции Ханкайского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода.

Полицейские установили, что в темное время суток мужчина за рулем автомобиля Toyota Gaia двигался на перекрестке улиц Трактовой — 50 лет ВЛКСМ села Камень-Рыболов. В этот момент 16-летняя школьница завершала движение по освещенному нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не уступил дорогу и совершил наезд, в результате чего пострадавшая получила телесные повреждения. Мужчина скрылся с места происшествия.

Благодаря очевидцам сотрудники полиции установили госномер автомашины и задержали правонарушителя.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие ДТП, а также степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшей. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ирина Петрова.

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