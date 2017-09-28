Автолюбитель сбил 16-летнюю школьницу в Приморье
В Ханкайском районе Приморья сбили 16-летнюю девушку, об этом «Deita. ru» сообщили в
В Ханкайском районе Приморья сбили 16-летнюю девушку, об этом «Deita. ru» сообщили в
В отдел полиции Ханкайского района поступило сообщение о
Полицейские установили, что в темное время суток мужчина за рулем автомобиля Toyota Gaia двигался на перекрестке улиц Трактовой — 50 лет ВЛКСМ села
Благодаря очевидцам сотрудники полиции установили госномер автомашины и задержали правонарушителя.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие ДТП, а также степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшей. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ирина Петрова.