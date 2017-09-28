Автолюбитель сбил 16-летнюю школьницу в Приморье

Полицейские установили, что в темное время суток мужчина за рулем автомобиля Toyota Gaia двигался на перекрестке улиц Трактовой — 50 лет ВЛКСМ села Камень-Рыболов. В этот момент 16-летняя школьница завершала движение по освещенному нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не уступил дорогу и совершил наезд, в результате чего пострадавшая получила телесные повреждения. Мужчина скрылся с места происшествия.