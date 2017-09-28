За пересадку кожи омич требует с работодателя миллион рублей

Омич, получивший травмы на производстве, решил судиться с работодателем.

Как сообщает «НГС. ОМСК», мужчина ездил на работу в Свердловскую область, где в 2009 году работал на Берёзовском электрометаллургическом заводе.

По данным Кировского суда города Омска, омич попал в больницу. В результате несчастного случая он получил сотрясение мозга, а также переломы рёбер, ожоги рук и грудной клетки. Ему сделали пересадку кожи.