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07:09 (мск), источник: Om1.ru

За пересадку кожи омич требует с работодателя миллион рублей

Мужчина получил тяжелые травмы на производстве в другом городе.

Омич, получивший травмы на производстве, решил судиться с работодателем.

Как сообщает «НГС. ОМСК», мужчина ездил на работу в Свердловскую область, где в 2009 году работал на Берёзовском электрометаллургическом заводе.

По данным Кировского суда города Омска, омич попал в больницу. В результате несчастного случая он получил сотрясение мозга, а также переломы рёбер, ожоги рук и грудной клетки. Ему сделали пересадку кожи.

Подать в суд иск к заводу мужчина решил только сейчас, спустя восемь лет. Он требует выплатить ему компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

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