За пересадку кожи омич требует с работодателя миллион рублей
Мужчина получил тяжелые травмы на производстве в другом городе.
Мужчина получил тяжелые травмы на производстве в другом городе.
Омич, получивший травмы на производстве, решил судиться с работодателем.
Как сообщает «НГС. ОМСК», мужчина ездил на работу в Свердловскую область, где в 2009 году работал на Берёзовском электрометаллургическом заводе.
По данным Кировского суда города Омска, омич попал в больницу. В результате несчастного случая он получил сотрясение мозга, а также переломы рёбер, ожоги рук и грудной клетки. Ему сделали пересадку кожи.
Подать в суд иск к заводу мужчина решил только сейчас, спустя восемь лет. Он требует выплатить ему компенсацию в размере 1 миллиона рублей.