Грузовик опрокинулся после удара легковушки в Алматы
Один человек пострадал в аварии c участием легковой машины и грузовика в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Один человек пострадал в аварии c участием легковой машины и грузовика в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Автомашина Toyota Camry Gracia двигалась в южном направлении и начала осуществлять левый поворот на улицу Жанажол, не пропустив ехавший в южном направлении грузовик Iveco.
В результате, легковой автомобиль ударил грузовик в бок, после тот снес фонарный стол и опрокинулся. В аварии пострадала пассажирка Toyota. Ее с различными травмами госпитализировали.