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07:36 (мск), источник: Tengrinews

Грузовик опрокинулся после удара легковушки в Алматы

Один человек пострадал в аварии c участием легковой машины и грузовика в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улицы Момышулы и Жанажол.

Автомашина Toyota Camry Gracia двигалась в южном направлении и начала осуществлять левый поворот на улицу Жанажол, не пропустив ехавший в южном направлении грузовик Iveco.

В результате, легковой автомобиль ударил грузовик в бок, после тот снес фонарный стол и опрокинулся. В аварии пострадала пассажирка Toyota. Ее с различными травмами госпитализировали.

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