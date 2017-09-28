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07:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске в аэропорту «Толмачёво» у пассажира украли 300 тысяч рублей

Пожилой мужчина познакомился с молодым человеком, отлучился и лишился барсетки, рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске в аэропорту «Толмачёво» у пассажира украли 300 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

В полицию аэропорта обратился 68-летний мужчина и сообщил о пропаже крупной суммы денег и мобильного телефона. Незадолго до потери вещей мужчина познакомился с молодым человеком. В процессе общения владелец денег ненадолго отлучился, а когда вернулся, то обнаружил потерю. Оперативно задержать похитителя не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приметы: на вид от 20−30 лет, рост около 170−175 см, худощавого телосложения. Волосы светлые, коротко стриженные. Был одет в спортивную кофту с капюшоном темного цвета с серой и красной полосами, синие джинсы, на ногах — кроссовки. На макушке носил солнцезащитные очки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает о местонахождении данного молодого человека, позвонить по телефонам: УТ МВД России по СФО — (383) 220−39−73; ЛО МВД России в аэропорту «Толмачёво» — (383) 216−91−27 или (383) 319−45−34.

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