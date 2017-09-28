Массовая гибель черных синиц зафиксирована в Новосибирске
Черные синицы разбиваются о зеркальные здания в Новосибирске. За последнюю неделю в городе зафиксировали несколько случаев.
Черные синицы разбиваются о зеркальные здания в Новосибирске. За последнюю неделю в городе зафиксировали несколько случаев.
Такая проблема, рассказывают орнитологи, возникает в крупных городах почти каждую осень, когда молодые птицы кочуют с одного места на другое. Если воробьи или, к примеру, голуби, в мегаполисах уже давно освоились, то для диких птиц здесь много коварных препятствий. Например, здания с зеркальной отделкой или линии электропередач.
— Птицы попадают в непривычную городскую обстановку и теряются. Поскольку зеркальные поверхности создают иллюзию наличия простора за стеклом, птицы разбиваются. Это проблема мирового масштаба, — говорит орнитолог Алексей Яновский.