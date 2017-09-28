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07:51 (мск), источник: Newslab.ru

Хакеров осудили в Красноярске за мошенничество с железнодорожными билетами

Мужчины взламывали компьютеры турфирм и оформляли от их имени билеты на подставных лиц.

Жителей Москвы и Барнаула отправили в колонию за мошенничество и хакерские атаки на турфирмы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Двое мужчин в 2014 году за несколько месяцев сумели «заработать» на мошенничестве 1,5 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, один из них проживал в Барнауле, а второй, житель Москвы, работал в Красноярске. При помощи компьютерных программ они «взламывали» компьютеры турфирм и оформляли с них железнодорожные билеты на подставных лиц.

«В результате оформления электронного билета “хакер” получал цифровой код, с помощью которого подсудимые на подставных лиц в терминалах самообслуживания по продаже билетов, расположенных в зданиях железнодорожных вокзалов, распечатывали проездной документ — билет, который сразу же сдавался в кассу в связи с отказом от поездки для “обналичивания” денежных средств», — пояснили в прокуратуре.

Часть полученных денег помощники переводили организатору, а остальное оставляли себе в качестве вознаграждения. Мужчина, который работал в Красноярске, таким образом организовал обмен 20 билетов, «заработав» около 700 тыс. рублей. Его товарищ в Барнауле совершил еще 17 преступлений, ущерб от которых оценили в 800 тыс. рублей.

Следователи сумели доказать вину злоумышленников в 37 преступлениях, квалифицированных как мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд признал их виновными и отправил в колонию общего режима. Один из них проведет там 3 года, а второй 2,5. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

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