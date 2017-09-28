Из здания мэрии Бердска эвакуировали людей
По сообщениям бердских СМИ, в полицию поступило сообщение о минировании.
По сообщениям бердских СМИ, в полицию поступило сообщение о минировании.
Из здания мэрии Бердска эвакуировали людей, об этом пишет издание «Курьер. Среда. Бердск».
В здании мэрии проходила сессия депутатов, когда его окружили автомобили полиции. Персонал эвакуировали, полицейские начали освобождать территорию вокруг мэрии от машин, которые находятся в зоне возможного поражения.
Здание оцепили.
«Подъехали машины ДПС, подразделения “Д”, мэр тоже вышел из здания. Эвакуацию проводили охранники отделения “Д”. они проходили по всем этажам, требуя немедленно покинуть здание», — рассказал корреспондент издания «Курьер. Среда. Бердск».
В