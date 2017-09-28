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07:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Из здания мэрии Бердска эвакуировали людей

По сообщениям бердских СМИ, в полицию поступило сообщение о минировании.

Источник: Вести - Новосибирск

Из здания мэрии Бердска эвакуировали людей, об этом пишет издание «Курьер. Среда. Бердск».

В здании мэрии проходила сессия депутатов, когда его окружили автомобили полиции. Персонал эвакуировали, полицейские начали освобождать территорию вокруг мэрии от машин, которые находятся в зоне возможного поражения.

Здание оцепили.

«Подъехали машины ДПС, подразделения “Д”, мэр тоже вышел из здания. Эвакуацию проводили охранники отделения “Д”. они проходили по всем этажам, требуя немедленно покинуть здание», — рассказал корреспондент издания «Курьер. Среда. Бердск».

В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли предоставить оперативный комментарий о ситуации.

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