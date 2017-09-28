Под Уфой сгорел частный дом: есть погибший
ЧП случилось накануне около полудня в поселке Старые Черкассы Уфимского района республики.
ЧП случилось накануне около полудня в поселке Старые Черкассы Уфимского района республики.
На улице Заречной произошло возгорание дома. Рядом стоящую баню удалось отстоять, сообщают в 22 отряде ФПС Башкирии.
Пожар тушили примерно четыре часа силами 10 человек и тремя единицами техники. В ходе тушения пожара было обнаружено тело. По предварительной информации, погибшим был 62-летний мужчина. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.