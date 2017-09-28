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07:47 (мск), источник: PROUFU.ru

Под Уфой сгорел частный дом: есть погибший

ЧП случилось накануне около полудня в поселке Старые Черкассы Уфимского района республики.

На улице Заречной произошло возгорание дома. Рядом стоящую баню удалось отстоять, сообщают в 22 отряде ФПС Башкирии.

Пожар тушили примерно четыре часа силами 10 человек и тремя единицами техники. В ходе тушения пожара было обнаружено тело. По предварительной информации, погибшим был 62-летний мужчина. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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