В Комсомольске коммунальные платежи пошли на оплату кредитов бухгалтера
Женщина «заняла» у жителей почти миллион рублей.
Женщина «заняла» у жителей почти миллион рублей.
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Кооператив, в котором работала злоумышленница, обслуживал жителей частных домов. Ежемесячно граждане отдавали фигурантке деньги на коммунальные услугу. Часть женщина вносила в кассу организации, а остальное присваивала себе.
Сотрудники следственных органов отдела полиции управления МВД России по
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о подобных случаях. В краевой столице бывшего главбуха ДВГГУ осудили за мошенничество. По фиктивным документам женщина начисляла себе и своим подчинённым надбавки к зарплате. В общей сложности учебное заведение лишилось