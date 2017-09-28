В Комсомольске коммунальные платежи пошли на оплату кредитов бухгалтера

В Комсомольске-на-Амуре бухгалтер теплового потребительского кооператива в течение продолжительного времени присваивала себе деньги граждан, которые те отдавали на оплату коммунальных платежей. Присвоенные 970 тысяч рублей 46-летняя злоумышленница потратила на погашение личных кредитов и займов.

Кооператив, в котором работала злоумышленница, обслуживал жителей частных домов. Ежемесячно граждане отдавали фигурантке деньги на коммунальные услугу. Часть женщина вносила в кассу организации, а остальное присваивала себе.

Сотрудники следственных органов отдела полиции управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре передали уголовное дело по факту присвоения денежных средств в суд. До вынесения приговора обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.