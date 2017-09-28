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08:08 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске коммунальные платежи пошли на оплату кредитов бухгалтера

Женщина «заняла» у жителей почти миллион рублей.

В Комсомольске-на-Амуре бухгалтер теплового потребительского кооператива в течение продолжительного времени присваивала себе деньги граждан, которые те отдавали на оплату коммунальных платежей. Присвоенные 970 тысяч рублей 46-летняя злоумышленница потратила на погашение личных кредитов и займов.

Кооператив, в котором работала злоумышленница, обслуживал жителей частных домов. Ежемесячно граждане отдавали фигурантке деньги на коммунальные услугу. Часть женщина вносила в кассу организации, а остальное присваивала себе.

Сотрудники следственных органов отдела полиции управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре передали уголовное дело по факту присвоения денежных средств в суд. До вынесения приговора обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о подобных случаях. В краевой столице бывшего главбуха ДВГГУ осудили за мошенничество. По фиктивным документам женщина начисляла себе и своим подчинённым надбавки к зарплате. В общей сложности учебное заведение лишилось из-за неё 1,8 миллиона рублей.

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