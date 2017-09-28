Семь жителей Иркутской области за сутки перевели деньги мошенникам

Семь человек за сутки попались на уловки мошенников и перевели им деньги. Как 28 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, два иркутянина пострадали от рук афериста, который позвонил им на телефоны и представился руководителем крупного подразделения в правоохранительных органах. Злоумышленник предложил потерпевшим приехать к нему и произвести оценку принадлежащих организации зданий. По пути мужчина попросил перевести деньги на несколько сотовых телефонов. В итоге мужчины лишились по 17 и 16 тысяч рублей. Установлено, что номер абонента зарегистрирован в Краснодарском крае.

Еще четверо человек пострадали от действий мошенников на сайте «Авито». Житель Иркутска, желая купить фотоаппарат, перевел 17 тысяч рублей на счет продавца в качестве предоплаты. Сумму в 40 тысяч отдал мошенникам братчанин также за несуществующий фотоаппарат. Еще один иркутянин, пытаясь продать картофель, повез продукт потенциальному заказчику и по пути выполнил его просьбу: перевел 4 тысячи рублей на телефонные номера. Как выяснилось, покупателя на месте не оказалось. Братчанин, желая сдать в аренду комнату, нашел клиента на «Авито» и выполнил несколько операций под его диктовку возле банкомата. В результате с его счета списаны 47 тысяч рублей.