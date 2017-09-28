Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Российский авторынок скоро может ждать очередное потрясение
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Ксения Собчак прогулялась по Москве с авоськой
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
20В Мексике произошло мощное землетрясение
08:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Семь жителей Иркутской области за сутки перевели деньги мошенникам

Семь человек за сутки попались на уловки мошенников и перевели им деньги.

Семь человек за сутки попались на уловки мошенников и перевели им деньги. Как 28 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, два иркутянина пострадали от рук афериста, который позвонил им на телефоны и представился руководителем крупного подразделения в правоохранительных органах. Злоумышленник предложил потерпевшим приехать к нему и произвести оценку принадлежащих организации зданий. По пути мужчина попросил перевести деньги на несколько сотовых телефонов. В итоге мужчины лишились по 17 и 16 тысяч рублей. Установлено, что номер абонента зарегистрирован в Краснодарском крае.

Еще четверо человек пострадали от действий мошенников на сайте «Авито». Житель Иркутска, желая купить фотоаппарат, перевел 17 тысяч рублей на счет продавца в качестве предоплаты. Сумму в 40 тысяч отдал мошенникам братчанин также за несуществующий фотоаппарат. Еще один иркутянин, пытаясь продать картофель, повез продукт потенциальному заказчику и по пути выполнил его просьбу: перевел 4 тысячи рублей на телефонные номера. Как выяснилось, покупателя на месте не оказалось. Братчанин, желая сдать в аренду комнату, нашел клиента на «Авито» и выполнил несколько операций под его диктовку возле банкомата. В результате с его счета списаны 47 тысяч рублей.

Пенсионерка из Усолья-Сибирского, которой пришло сообщение со страницы ее знакомой в «Одноклассниках», лишилась 11 тысяч рублей, когда решила принять участие в акции, проводимой крупной финансовой организацией и написала данные своей банковской карты и код, пришедший по смс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь