Семь жителей Иркутской области за сутки перевели деньги мошенникам
Семь человек за сутки попались на уловки мошенников и перевели им деньги.
Семь человек за сутки попались на уловки мошенников и перевели им деньги.
Семь человек за сутки попались на уловки мошенников и перевели им деньги. Как 28 сентября 2017 года сообщила
Еще четверо человек пострадали от действий мошенников на сайте «Авито». Житель Иркутска, желая купить фотоаппарат, перевел 17 тысяч рублей на счет продавца в качестве предоплаты. Сумму в 40 тысяч отдал мошенникам братчанин также за несуществующий фотоаппарат. Еще один иркутянин, пытаясь продать картофель, повез продукт потенциальному заказчику и по пути выполнил его просьбу: перевел 4 тысячи рублей на телефонные номера. Как выяснилось, покупателя на месте не оказалось. Братчанин, желая сдать в аренду комнату, нашел клиента на «Авито» и выполнил несколько операций под его диктовку возле банкомата. В результате с его счета списаны 47 тысяч рублей.
Пенсионерка из