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08:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Приморья ответят за 1,5 миллиона в суде

Жители Приморья предстанут перед судом по обвинению в серии квартирных краж, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Следователями отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовных дел по обвинению ранее судимых за совершение имущественных преступлений граждан в серии квартирных краж.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с августа по ноябрь 2016 года трое местных жителей в возрасте 29−36 лет совершили серию краж из квартир, в которые они проникали через окна.

В темное время суток мужчины выбирали квартиры, в которых не горел свет. Чтобы убедиться в том, что хозяева отсутствуют дома, злоумышленники делали контрольный звонок в домофон или стучали в окно. Рамы пластиковых оконных конструкций открывали с помощью монтировки.

Из квартир обвиняемые похищали ювелирные украшения, компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, другие ценные вещи.

Потерпевшие начали массово обращаться с заявлениями в полицию.

В следственном подразделении отдела полиции были возбуждены уголовные дела.

Сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали злоумышленников. В ходе обысков по местам их жительства обнаружена часть похищенного имущества.

Уголовные дела соединены в одно производство. В ходе следствия установлена причастность фигурантов к 10 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виктор Бруевич.

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