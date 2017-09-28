Южноуральского тракториста будут судить за гонки по полю с горящей покрышкой

По версии следствия, обвиняемый в апреле 2017 года должен был убрать прошлогоднюю солому на сельскохозяйственное поле.

В ходе выполнения работ он прицепил к трактору покрышку, поджег ее и стал таскать за машиной. Во время движения на поле загорелась стерня и копны соломы, огонь перекинулся на лес. В результате сгорели деревья на площади 0,1 га.