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07:56 (мск), источник: ЕАН

Южноуральского тракториста будут судить за гонки по полю с горящей покрышкой

В Брединском районе будут судить тракториста, спровоцировавшего пожар в лесном массиве.

По версии следствия, обвиняемый в апреле 2017 года должен был убрать прошлогоднюю солому на сельскохозяйственное поле.

В ходе выполнения работ он прицепил к трактору покрышку, поджег ее и стал таскать за машиной. Во время движения на поле загорелась стерня и копны соломы, огонь перекинулся на лес. В результате сгорели деревья на площади 0,1 га.

Причиненный лесному фонду ущерб составил около 140 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Брединский районный суд для рассмотрения по существу.

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