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08:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Юные гандболисты из Перми отравились в поезде

Пятеро госпитализированы.

Источник: УралИнформБюро

В поезде сообщением Челябинск — Санкт-Петербург отравились пермские спортсмены, возвращавшиеся с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей из южноуральской столицы. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В группе было 19 11-летних детей и один взрослый. Пятерых гандболистов из-за плохого самочувствия сняли с поезда в Екатеринбурге и госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Предварительный диагноз — «токсико-инфекционное отравление».

Прокуратура и СУ СКР на транспорте проводят проверку.

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