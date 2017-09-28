Лихач на иномарке разбил на стоянке четыре автомобиля
Мазда, на бешеной скорости вылетев с перекрестка на стоянку, повалила дерево и повредила 4 авто.
Мазда, на бешеной скорости вылетев с перекрестка на стоянку, повалила дерево и повредила 4 авто.
В центре Перми неизвестный лихач на полном ходу вылетел с дороги на автомобильную стоянку. Ночная парковка расположена на одном из углов перекрестка
Иномарка гонщика повалила дерево, разбила несколько машин, от удара перевернулась на крышу, загорелась. Пострадавших людей нет, говорят в полиции. Водитель от медицинского освидетельствования отказался. Весь утренний переполох произошел на глазах охранника парковки. Пока он единственный, кто в деталях рассказывает о произошедшем.
Сергей Мартьянов, охранник: «По Островского со стороны Камы двигался автомобиль “Мазда” с высокой скоростью. Не справился с управлением и на перекрестке