Лихач на иномарке разбил на стоянке четыре автомобиля

Источник: Вести - Пермь

В центре Перми неизвестный лихач на полном ходу вылетел с дороги на автомобильную стоянку. Ночная парковка расположена на одном из углов перекрестка Островского-Революции.

Иномарка гонщика повалила дерево, разбила несколько машин, от удара перевернулась на крышу, загорелась. Пострадавших людей нет, говорят в полиции. Водитель от медицинского освидетельствования отказался. Весь утренний переполох произошел на глазах охранника парковки. Пока он единственный, кто в деталях рассказывает о произошедшем.