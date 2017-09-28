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08:09 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске сгорело здание на территории завода гранитных изделий по Автодорожной

В Челябинске в здании на территории завода гранитных изделий на улице Автодорожной рано утром 28 сентября произошел пожар, возгорание зафиксировано на 2 этаже.

На место ЧП выехали 14 единиц техники и 48 человек личного состава, в том числе, от МЧС — 9 единиц техники и 34 человека, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Пожар был полностью потушен в 8.30.

Известно, что огнем уничтожены вещи и мебель. Причины пожара устанавливаются.

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