В Челябинске сгорело здание на территории завода гранитных изделий по Автодорожной
В Челябинске в здании на территории завода гранитных изделий на улице Автодорожной рано утром 28 сентября произошел пожар, возгорание зафиксировано на 2 этаже.
В Челябинске в здании на территории завода гранитных изделий на улице Автодорожной рано утром 28 сентября произошел пожар, возгорание зафиксировано на 2 этаже.
На место ЧП выехали 14 единиц техники и 48 человек личного состава, в том числе, от МЧС — 9 единиц техники и 34 человека, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Пожар был полностью потушен в 8.30.
Известно, что огнем уничтожены вещи и мебель. Причины пожара устанавливаются.