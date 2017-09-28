В Башкирии «Киа Спектра» врезалась в грузовик, погибли пассажиры иномарки
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане поздно ночью на 1478 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло смертельное ДТП.
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане поздно ночью на 1478 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло смертельное ДТП.
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В результате аварии водителя иномарки увезли в больницу. Двое его пассажиров — 23-летний мужчина и 29-летняя женщина, жители Уфы, — от полученных травм скончались на месте происшествия.