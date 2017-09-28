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08:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии «Киа Спектра» врезалась в грузовик, погибли пассажиры иномарки

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане поздно ночью на 1478 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 27-летний уфимец за рулем «Киа Спектра», предположительно, превысил скорость и врезался в попутный грузовик «Урал», оснащенный агрегатом для ремонта скважин.

В результате аварии водителя иномарки увезли в больницу. Двое его пассажиров — 23-летний мужчина и 29-летняя женщина, жители Уфы, — от полученных травм скончались на месте происшествия.

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