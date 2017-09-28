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08:14 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец получил 14,5 лет колонии за 18 наркопреступлений на территории России

В преступном сообществе состояли 9 человек.

Красноярский организатор незаконного оборота синтетических наркотиков проведет в колонии 14,5 лет и заплатит 2 млн рублей штрафа, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Преступная деятельность осужденного началась еще осенью 2102 года. На открытом им в интернете форуме он разместил информацию об интернет-магазине, который осуществлял незаконные сбыты наркотических средств и их аналогов. Там же содержалась информация об ассортименте и стоимости реализуемых наркотиков. Сбыт осуществлялся с использованием электронной платежной системы бесконтактным способом — наркотики помещали в заранее подысканные тайники.

«Мужчина разработал структуру создаваемого им преступного сообщества, разделив его на территориально обособленные структурные группы, осуществляющие сбыты наркотических средств и их аналогов на конкретной территории Красноярского края: в Красноярске, Канске, Минусинске, Сосновоборске, Железногорске, поселке Березовка. А с 2014 года — в других городах России: Уфе, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Кемерово. Каждое подразделение включало руководителя филиала, оператора и курьера с четким разделением обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств. В состав созданного преступного сообщества в разное время вошло не менее 9 человек. С их участием до июня 2015 года было совершено не менее 18 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в том числе их контрабанда», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Желая скрыть источник преступного дохода, он через карты различных банков и сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц, перевел со счетов электронной платежной системы 9 909 450 рублей на счета банков.

Прокурор просил назначить злоумышленнику 16 лет лишения свободы, но суд приговорил его к 14,5 годам колонии и штрафу в 2 млн рублей. Кроме того, после освобождения мужчина еще в течение 2 лет будет ограничен в свободе.

Уголовное дело в отношении остальных участников банды находится на рассмотрении в Красноярском краевом суде.

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