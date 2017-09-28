Красноярец получил 14,5 лет колонии за 18 наркопреступлений на территории России
В преступном сообществе состояли 9 человек.
В преступном сообществе состояли 9 человек.
Красноярский организатор незаконного оборота синтетических наркотиков проведет в колонии 14,5 лет и заплатит 2 млн рублей штрафа, сообщили в
Преступная деятельность осужденного началась еще осенью 2102 года. На открытом им в интернете форуме он разместил информацию об
«Мужчина разработал структуру создаваемого им преступного сообщества, разделив его на территориально обособленные структурные группы, осуществляющие сбыты наркотических средств и их аналогов на конкретной территории Красноярского края: в Красноярске, Канске, Минусинске, Сосновоборске, Железногорске, поселке Березовка. А с 2014 года — в других городах России: Уфе,
Желая скрыть источник преступного дохода, он через карты различных банков и
Прокурор просил назначить злоумышленнику 16 лет лишения свободы, но суд приговорил его к 14,5 годам колонии и штрафу в 2 млн рублей. Кроме того, после освобождения мужчина еще в течение 2 лет будет ограничен в свободе.
Уголовное дело в отношении остальных участников банды находится на рассмотрении в Красноярском краевом суде.