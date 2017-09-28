В сети появились фото с места смертельного ДТП со стелой в Нижнеудинске
В деталях аварии разбираются правоохранители.
В деталях аварии разбираются правоохранители.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места смертельного ДТП на въезде в Нижнеудинск.
Несколько снимков аварии показывают масштаб трагедии и ее последствия.
Напомним, что в Нижнеудинске 27 сентября водитель «Жигулей» съехал с дороги в стелу с названием города. Пострадавший автомобилист скончался в больнице. Детали происшествия выясняют полицейские.