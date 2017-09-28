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08:15 (мск), источник: АиФ Иркутск

В сети появились фото с места смертельного ДТП со стелой в Нижнеудинске

В деталях аварии разбираются правоохранители.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места смертельного ДТП на въезде в Нижнеудинск.

Несколько снимков аварии показывают масштаб трагедии и ее последствия.

Напомним, что в Нижнеудинске 27 сентября водитель «Жигулей» съехал с дороги в стелу с названием города. Пострадавший автомобилист скончался в больнице. Детали происшествия выясняют полицейские.

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