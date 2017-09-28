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08:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области проходит массовая эвакуация людей из ТЦ, администраций и школ

Неизвестные сообщили о массовом минировании множества объектов не только в Новосибирске, но и в области.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области проходит массовая эвакуация людей из ТЦ, администраций и школ, сообщения появляются в социальных сетях.

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По данным источников «Вестей» людей эвакуировали из Администрации Бердска, Искитима, Конечевского района. Из ТЦ «Галлерея», «Мега», «Сибирский Молл», «Сан Сити», «Нордмолл», «Аура», «Кристалл» на Родниках, «Эдем» в Академгородке, «Дружба», «Москва». .

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Также поступает информация об эвакуации учеников и работников школы № 74 на улице Кропоткина, № 211 на улице Тюленина, № 168 на улице Сибирской, школы № 9 и 137 на улице 1905 года, и других учебных заведений города.

«Вести» следят за развитием событий.

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