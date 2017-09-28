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09:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии чиновница «приписала» себе участок и дом

В Туймазинском районе Башкирии перед судом предстанет 59-летний управляющий делами Чукадыбашевского сельсовета, сообщает Прокуратура РБ.

По материалам дела, в 2013 году чиновница подделала выписку из похозяйственной книги и «приписала» себе и родственнику 9 соток в селе Алексеевка. Материальный ущерб от ее аферы составил 83 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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