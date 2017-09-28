В Советске 14 пожарных тушили горящий дом

Утром в Советске на Лесной улице в двухэтажном кирпичном жилом доме с мансардой довоенной постройки сгорели деревянные перекрытия по всей площади, в мансардном помещении выгорел коридор на площади 7 квадратных метров, прогар кровли на площади 5 квадратных метров. Разобрано 100 квадратных метров кровли. Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-12, ПСЧ-16, ПСЧ-28 в составе 14 человек и 3 единицы техники.