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10:54 (мск), источник: Новый Калининград

В Советске 14 пожарных тушили горящий дом

В Калининградской области за сутки произошло два пожара, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального управления МЧС в четверг.

Источник: Новый Калининград

Утром в Советске на Лесной улице в двухэтажном кирпичном жилом доме с мансардой довоенной постройки сгорели деревянные перекрытия по всей площади, в мансардном помещении выгорел коридор на площади 7 квадратных метров, прогар кровли на площади 5 квадратных метров. Разобрано 100 квадратных метров кровли. Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-12, ПСЧ-16, ПСЧ-28 в составе 14 человек и 3 единицы техники.

Ночью в посёлке Воробьёво Гурьевского ГО полностью сгорела одноэтажная деревянная хозяйственная постройка, размерами 7×6 метров. Полностью выгорел грузовой автомобиль «Mazda Econovan». Для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

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