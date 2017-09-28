В Советске 14 пожарных тушили горящий дом
В Калининградской области за сутки произошло два пожара, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В Калининградской области за сутки произошло два пожара, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Утром в Советске на Лесной улице в двухэтажном кирпичном жилом доме с мансардой довоенной постройки сгорели деревянные перекрытия по всей площади, в мансардном помещении выгорел коридор на площади 7 квадратных метров, прогар кровли на площади 5 квадратных метров. Разобрано 100 квадратных метров кровли. Для ликвидации пожара привлекались расчеты
Ночью в посёлке Воробьёво Гурьевского ГО полностью сгорела одноэтажная деревянная хозяйственная постройка, размерами 7×6 метров. Полностью выгорел грузовой автомобиль «Mazda Econovan». Для ликвидации пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.