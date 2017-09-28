Сбившего семилетнюю девочку водителя ищет полиция

ДТП произошло 27 сентября в 18.20 в Кировском районе. Водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бронной со стороны 18-го Бронного переулка в сторону улицы Прокопьевской. У дома № 33 на 14-м Бронном переулке он сбил семилетнюю девочку вне зоны пешеходного перехода.

В результате ребенок получил сотрясение головного мозга и ссадину на колене. Пострадавшую доставили в больницу.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам 232−23−19, 232−23−35.