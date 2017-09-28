Сбившего семилетнюю девочку водителя ищет полиция
Полиция объявила в розыск водителя, который совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает группа пропаганды ОГИБДД Новосибирска.
Полиция объявила в розыск водителя, который совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает группа пропаганды ОГИБДД Новосибирска.
ДТП произошло 27 сентября в 18.20 в Кировском районе. Водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бронной со стороны 18-го Бронного переулка в сторону улицы Прокопьевской. У дома № 33 на 14-м Бронном переулке он сбил семилетнюю девочку вне зоны пешеходного перехода.
В результате ребенок получил сотрясение головного мозга и ссадину на колене. Пострадавшую доставили в больницу.
Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам 232−23−19, 232−23−35.
Бдительные и ответственные граждане нередко помогают поймать нарушителей, а некоторые принимают в поимке самое непосредственное участие. В сентябре руководство Новосибирской Госавтоинспекции выразило благодарность таксисту, который пустился в погоню за машиной, совершившей наезд на 88-летнего пенсионера в Линево.