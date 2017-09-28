Подъезд дома на окраине Омска гниет и полон воды

Подъезд одного из домов на Старой Московке находится в плачевном состоянии. В соцсетях омичи пожаловались на состояние дома № 9 по улице Молодогвардейской. Горожанам приходится жить в жутких условиях.

Как пояснила омичка в паблике «Ревизорро Омск», в подъезде буквально гниют полы от стоящей воды. Автор подкрепила жалобу фотографиями, демонстрирующими состояние подъезда. У входа в подъезд огромная лужа, в которой плавают доски, ветви и мусор. Стены и пол обшарпаны, очевидно, здесь несколько десятков лет не делали ремонт. Ступени разбиты, проводка оголена.

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