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08:51 (мск), источник: Om1.ru

Подъезд дома на окраине Омска гниет и полон воды

Подъезд остро нуждается в ремонте.

Подъезд одного из домов на Старой Московке находится в плачевном состоянии. В соцсетях омичи пожаловались на состояние дома № 9 по улице Молодогвардейской. Горожанам приходится жить в жутких условиях.

Как пояснила омичка в паблике «Ревизорро Омск», в подъезде буквально гниют полы от стоящей воды. Автор подкрепила жалобу фотографиями, демонстрирующими состояние подъезда. У входа в подъезд огромная лужа, в которой плавают доски, ветви и мусор. Стены и пол обшарпаны, очевидно, здесь несколько десятков лет не делали ремонт. Ступени разбиты, проводка оголена.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом, как отмечает автор, управляющая компания каждый месяц собирает с жильцов по 1 600 рублей за содержание жилья. «И за что?», — вопрошает омичка.

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