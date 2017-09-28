В Нижнекамском районе пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста
(Казань, 28 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил велосипедиста, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 28 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил велосипедиста, сообщили ИА «Татар-информ» в
ДТП произошло накануне вечером на 81-м километре трассы Чистополь — Нижнекамск. В результате аварии велосипедист скончался на месте от полученных травм.
Предварительная причина произошедшего — водитель авто, управляя транспортом в нетрезвом виде, превысил скорость.