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10:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамском районе пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста

(Казань, 28 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил велосипедиста, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло накануне вечером на 81-м километре трассы Чистополь — Нижнекамск. В результате аварии велосипедист скончался на месте от полученных травм.

Предварительная причина произошедшего — водитель авто, управляя транспортом в нетрезвом виде, превысил скорость.

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