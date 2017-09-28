В Сочи произошло землетрясение
СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. Подземные толчки силой около трех баллов ощутили жители Лазаревского района, эпицентр землетрясения находился
СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. Подземные толчки силой около трех баллов ощутили жители Лазаревского района, эпицентр землетрясения находился
«Было небольшое землетрясение, в 06:35, около трех баллов, в районе Лазаревского района. Жители ощутили подземные толчки, было несколько звонков от людей. Эпицентр землетрясения расположен
Землетрясение такой силы, добавила сейсмолог, вполне обычное явление для гор Краснодарского края.
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«На проверку состояния строений в районе выехали оперативные группы администрации и