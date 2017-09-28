Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала: десятки погибших
10 причин кашля не от простуды
Главу Дагестана экстренно вызвали в Кремль в связи с отставкой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Мнение: кто сменит нынешних хозяев Украины - и кому станет лучше
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Лучшие снимки Cassini
09:09 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи произошло землетрясение

СОЧИ, 28 сен — РИА Новости. Подземные толчки силой около трех баллов ощутили жители Лазаревского района, эпицентр землетрясения находился где-то в горах, примерно в 60 километрах от Сочи, рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

Источник: РИА Новости

«Было небольшое землетрясение, в 06:35, около трех баллов, в районе Лазаревского района. Жители ощутили подземные толчки, было несколько звонков от людей. Эпицентр землетрясения расположен где-то в горах, примерно в 60 километрах от Сочи», — рассказала Карпович.

Землетрясение такой силы, добавила сейсмолог, вполне обычное явление для гор Краснодарского края.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

«На проверку состояния строений в районе выехали оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении ведомства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Сочи произошло землетрясение
В Краснодарском крае в Союз казачьей молодежи вошли около 85 тысяч детей
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь