В Новороссийске ветер разрушил крышу строящегося спорткомплекса
В Новроссийске сильные порывы ветра повредили кровлю строящегося спортивного объекта.
В Новроссийске сильные порывы ветра повредили кровлю строящегося спортивного объекта.
Сообщение об аварии поступило в МЧС в 22:25. Строение находится на окраине города на проспекте Ленина. Погибших и пострадавших нет, сообщает
По данным администрации Новороссийска, 27 сентября ветер повалил девять деревьев и две остановки. От порывов частично пострадала инфраструктура пляжей. Ущерб нанесен строящимся объектам — на некоторых стройках частично разрушено ограждение. В сторону Геленджика ограничили движение грузовиков
Коммунальные службы убирают поваленные деревья и сухие ветки. Пострадавших нет. Администрация просит обращаться за помощью по телефонам: 112, 101, 102,103, (8617) 63−70−76 («Безопасный город»), 61−08−01 (ЕДДС).
Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске 27 сентября объявили экстренное предупреждение по усилению ветра до 35 м/с.