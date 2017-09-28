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09:32 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске ветер разрушил крышу строящегося спорткомплекса

В Новроссийске сильные порывы ветра повредили кровлю строящегося спортивного объекта.

Источник: ЮГА.ру

Сообщение об аварии поступило в МЧС в 22:25. Строение находится на окраине города на проспекте Ленина. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным администрации Новороссийска, 27 сентября ветер повалил девять деревьев и две остановки. От порывов частично пострадала инфраструктура пляжей. Ущерб нанесен строящимся объектам — на некоторых стройках частично разрушено ограждение. В сторону Геленджика ограничили движение грузовиков из-за опасности сильного бокового ветра, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Коммунальные службы убирают поваленные деревья и сухие ветки. Пострадавших нет. Администрация просит обращаться за помощью по телефонам: 112, 101, 102,103, (8617) 63−70−76 («Безопасный город»), 61−08−01 (ЕДДС).

Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске 27 сентября объявили экстренное предупреждение по усилению ветра до 35 м/с.

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