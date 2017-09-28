В Новороссийске ветер разрушил крышу строящегося спорткомплекса

Источник: ЮГА.ру

Сообщение об аварии поступило в МЧС в 22:25. Строение находится на окраине города на проспекте Ленина. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным администрации Новороссийска, 27 сентября ветер повалил девять деревьев и две остановки. От порывов частично пострадала инфраструктура пляжей. Ущерб нанесен строящимся объектам — на некоторых стройках частично разрушено ограждение. В сторону Геленджика ограничили движение грузовиков из-за опасности сильного бокового ветра, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Коммунальные службы убирают поваленные деревья и сухие ветки. Пострадавших нет. Администрация просит обращаться за помощью по телефонам: 112, 101, 102,103, (8617) 63−70−76 («Безопасный город»), 61−08−01 (ЕДДС).

Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске 27 сентября объявили экстренное предупреждение по усилению ветра до 35 м/с.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.73148148148148% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZjPFpmFfR4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Repost @vadim_kronberg Закрытие пляжного сезона 2017 ✔Отмечайте Ваши публикации нашим хештегом #ALLNVRSK и их увидит #Весь_Новороссийск #Новороссийск #Novorossiysk #Новоросс #Novoross #нврск #nvrsk ?Условия размещения ➡@all_price</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ⚓ Весь НОВОРОССИЙСК | NVRSK ⚓ (@allnvrsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-27T16:06:22+00:00">Сен 27 2017 в 9:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.37962962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZkpacOl8iu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">27 сентября в Новороссийске . ? фото @eyemaxi ———— ? ставь #Кукарта, чтобы попасть в ленту ———— #Новороссийск #ЧерноеМоре #BlackSea #typodar #tipichkrd</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от КАВКАЗ, КРЫМ, ЮГ РОССИИ (@kukarta) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-28T05:15:38+00:00">Сен 27 2017 в 10:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.