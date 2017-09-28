В Калининградской области задержан контрабандист, перевозивший крупную партию наркотиков

Злоумышленник был задержан 21 сентября в Советске. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли металлическую тубу и свёрток из фольги с запрещёнными веществами внутри. Экспертизой было установлено, что изъятое представляет собой амфетамин, МДМА и гашиш.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в крупном размере») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.