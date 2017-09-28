Туристка из Москвы упала с Девичьей горы в Самарской Луке, делая селфи

В результате падения у москвички открытый двойной перелом ключицы, вывихи, ушибы. Оказавшиеся рядом люди добежали до КПП, вызвали смотрителей. А они, в свою очередь, вызвали «скорую» и инспекторскую машину, на которой доставили медсестру из с. Жигули. Медсестра сделала обезболивающий укол, смотрители спустили пострадавшую с горы, в это время прибыла машина скорой помощи из Жигулевска и увезла пострадавшую в больницу.