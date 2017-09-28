В Новосибирске проверяют сообщения о «минировании» торговых центров и школ
НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Полиция в Новосибирске проверяет сообщения о «минировании» торговых центров, школ и других учреждений, сообщил РИА Новости представитель
НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Полиция в Новосибирске проверяет сообщения о «минировании» торговых центров, школ и других учреждений, сообщил РИА Новости представитель
В популярных группах в соцсетях утром в четверг горожане сообщают об эвакуации людей
«Идут проверки поступивших сообщений», — сообщил представитель ГУМВД по Новосибирской области.