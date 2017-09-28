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08:53 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске проверяют сообщения о «минировании» торговых центров и школ

НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Полиция в Новосибирске проверяет сообщения о «минировании» торговых центров, школ и других учреждений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

В популярных группах в соцсетях утром в четверг горожане сообщают об эвакуации людей из-за звонков о заложенной бомбе из крупнейших торговых центров мегаполиса «Сан-Сити», Меги, «Галереи Новосибирск», «Сибирского молла», «Эдема» и других. Также эвакуированы учащиеся многих городских школ, администрация города Бердска и другие учреждения.

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«Идут проверки поступивших сообщений», — сообщил представитель ГУМВД по Новосибирской области.

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