В Новосибирске проверяют сообщения о «минировании» торговых центров и школ

В популярных группах в соцсетях утром в четверг горожане сообщают об эвакуации людей из-за звонков о заложенной бомбе из крупнейших торговых центров мегаполиса «Сан-Сити», Меги, «Галереи Новосибирск», «Сибирского молла», «Эдема» и других. Также эвакуированы учащиеся многих городских школ, администрация города Бердска и другие учреждения.