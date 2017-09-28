Экс-полицейский, который, будучи пьяным, выстрелил в прохожего, получил четыре года колонии в Свердловской области
Екатеринбург. 28 сентября.
Екатеринбург. 28 сентября.
«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Кроме этого, суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах на два года.
Как сообщалось, вечером 30 июня текущего года одетый в камуфляжную форму сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил на пешеходной дороге в лесу недалеко от остановки «М. Горького» двух граждан одной из азиатских республик.
Обвиняемый представился сотрудником полиции, предъявил служебное удостоверение и потребовал от мужчин показать документы. В дальнейшем, по данным следствия, он достал травматический пистолет и выстрелил в голову одному из мужчин. Пострадавший получил травмы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.
В ходе следствия обвиняемый свою вину признал.
По итогам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел.