Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала: десятки погибших
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Мнение: кто сменит нынешних хозяев Украины - и кому станет лучше
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Лучшие снимки Cassini
09:01 (мск), источник: Интерфакс

Экс-полицейский, который, будучи пьяным, выстрелил в прохожего, получил четыре года колонии в Свердловской области

Екатеринбург. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд в Свердловской области признал бывшего полицейского, выстрелившего в прохожего из травматического пистолета, виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в четверг.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Кроме этого, суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

Как сообщалось, вечером 30 июня текущего года одетый в камуфляжную форму сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил на пешеходной дороге в лесу недалеко от остановки «М. Горького» двух граждан одной из азиатских республик.

Обвиняемый представился сотрудником полиции, предъявил служебное удостоверение и потребовал от мужчин показать документы. В дальнейшем, по данным следствия, он достал травматический пистолет и выстрелил в голову одному из мужчин. Пострадавший получил травмы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Экс-полицейский обвинялся по пп."а, б ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с применением оружия).

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал.

По итогам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь