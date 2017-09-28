СК подключился к проверке отравления спортсменов в поезде «Челябинск — Санкт-Петербург»

Детей сняли с поезда в Екатеринбурге. «Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту отравления детей 24 сентября 2017 года, следовавших в поезде сообщением «Челябинск — С. Петербург, проводится доследственная проверка. Также решается вопрос с подследственностью в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, — сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сейчас идет проверка, выясняются обстоятельства, при которых дети получили пищевое отравление.

Напомним, 24 сентября со станции Екатеринбург — Пассажирский в Детскую городскую клиническую больницу № 9 города Екатеринбурга госпитализированы 5 несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург. 19 детей 2006 года рождения в составе организованной группы под присмотром одного взрослого возвращалась в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей.