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09:28 (мск), источник: Nakanune.ru

СК подключился к проверке отравления спортсменов в поезде «Челябинск — Санкт-Петербург»

Следственное управление на транспорте начало проверку по факту отравления школьников, которые следовали в поезде «Челябинск — Санкт-Петербург».

Детей сняли с поезда в Екатеринбурге. «Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту отравления детей 24 сентября 2017 года, следовавших в поезде сообщением «Челябинск — С. Петербург, проводится доследственная проверка. Также решается вопрос с подследственностью в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, — сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сейчас идет проверка, выясняются обстоятельства, при которых дети получили пищевое отравление.

Напомним, 24 сентября со станции Екатеринбург — Пассажирский в Детскую городскую клиническую больницу № 9 города Екатеринбурга госпитализированы 5 несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург. 19 детей 2006 года рождения в составе организованной группы под присмотром одного взрослого возвращалась в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей.

Перед прибытием на станцию Екатеринбург-Пассажирский пять детей пожаловались на плохое самочувствие, в связи с чем были сняты с поезда и доставлены в больницу, где им поставлен предварительный диагноз — токсико-инфекционное отравление.

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