СК подключился к проверке отравления спортсменов в поезде «Челябинск — Санкт-Петербург»
Следственное управление на транспорте начало проверку по факту отравления школьников, которые следовали в поезде «Челябинск — Санкт-Петербург».
Следственное управление на транспорте начало проверку по факту отравления школьников, которые следовали в поезде «Челябинск — Санкт-Петербург».
Детей сняли с поезда в Екатеринбурге. «Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту отравления детей 24 сентября 2017 года, следовавших в поезде сообщением «Челябинск — С. Петербург, проводится доследственная проверка. Также решается вопрос с подследственностью в соответствии с
Сейчас идет проверка, выясняются обстоятельства, при которых дети получили пищевое отравление.
Напомним, 24 сентября со станции Екатеринбург — Пассажирский в Детскую городскую клиническую больницу № 9 города Екатеринбурга госпитализированы 5 несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск —
Перед прибытием на станцию