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09:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На заводе в Челябинске вспыхнул пожар — тушили 48 человек

В Челябинске сегодня утром, 28 сентября, произошел пожар на заводе гранитных изделий. Пламя тушили 48 человек.

Тем не менее, в ГУ МЧС не характеризуют его, как крупный, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

«Там всего около 50 квадратных метров, комната 7 на 7, а в цехе завода целых два этажа. Крупным я бы его не назвал, однозначно. Никто не пострадал, сработали нормально», — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в 7:37, в 8:30 возгорание локализовали. В бытовом помещении на втором этаже горели вещи и мебель. На тушение пожара задействовано 48 человек, 14 единиц техники, от МЧС России 34 человека, 9 единицы техники. Причины возгорания выясняются.

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