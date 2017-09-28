На заводе в Челябинске вспыхнул пожар — тушили 48 человек

Тем не менее, в ГУ МЧС не характеризуют его, как крупный, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

«Там всего около 50 квадратных метров, комната 7 на 7, а в цехе завода целых два этажа. Крупным я бы его не назвал, однозначно. Никто не пострадал, сработали нормально», — прокомментировали в пресс-службе МЧС.