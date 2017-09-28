Эвакуация сотрудников администрации прошла в Искитиме
Сотрудников городской администрации Искитима Новосибирской области эвакуировали из здания. Причиной послужил звонок от неизвестного, сообщившего, что здание заминировано.
Сотрудников городской администрации Искитима Новосибирской области эвакуировали из здания. Причиной послужил звонок от неизвестного, сообщившего, что здание заминировано.
28 сентября утром поступило сообщение о том, что здание администрации Искитима и Искитимского района заминировано, сообщает «Конкурент».
Городские службы отреагировали мгновенно — через несколько минут к зданию прибыли автомобили скорой помощи, пожарной службы, МЧС, полиции. Улица Пушкина была перекрыта.
В течение часа шло выяснение обстоятельств происшествия. Затем оцепление было снято, автомобили спецслужб покинули Комсомольскую площадь, движение автотранспорта возобновили.
«По неофициальным данным, сегодня днем в ЕДДС Искитима поступил звонок от неизвестного лица. Аноним сообщил, что городская администрация заминирована», — сообщает Медиа Холдинг ТВК.
Добавим, чуть раньше, в этот же день поступило сообщение о заминировании Бердской администрации, зданий новосибирских торговых центров «Мега», «Сан Сити», «Галерея», школы № 168.