Эвакуация сотрудников администрации прошла в Искитиме

28 сентября утром поступило сообщение о том, что здание администрации Искитима и Искитимского района заминировано, сообщает «Конкурент».

Городские службы отреагировали мгновенно — через несколько минут к зданию прибыли автомобили скорой помощи, пожарной службы, МЧС, полиции. Улица Пушкина была перекрыта.

В течение часа шло выяснение обстоятельств происшествия. Затем оцепление было снято, автомобили спецслужб покинули Комсомольскую площадь, движение автотранспорта возобновили.

«По неофициальным данным, сегодня днем в ЕДДС Искитима поступил звонок от неизвестного лица. Аноним сообщил, что городская администрация заминирована», — сообщает Медиа Холдинг ТВК.